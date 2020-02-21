Итальянские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном – Асим Моллазаде

БАКУ /Trend/ - Объявление 2020 года «Годом азербайджанской культуры» в Италии президентом Серджо Маттареллой очень знаменательно, сказал в пятницу Trend депутат Асим Моллазаде.

По его мнению, этот фактор прекрасно характеризует текущие отношения между Азербайджаном и Италией.

Подчеркнув, что государственный визит Президента Азербайджана в Италию имеет важное значение, Моллазаде добавил, что подписание Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией придаст импульс дальнейшему развитию отношений между странами.

Моллазаде напомнил, что Италия - один из основных торговых партнеров Азербайджана, добавив, что итальянские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с развивающим свою экономику Азербайджаном, и активно участвуют в этом процессе: «Экономическое сотрудничество с Италией все больше развивается, и имеет многосторонний характер. Между странами налажено прекрасное сотрудничество в экономической, образовательной и культурной сферах».

По словам депутата, азербайджано-итальянское сотрудничество будет развиваться и в рамках взаимодействия Азербайджана с ЕС, благодаря которому будет укрепляться и партнерство с НАТО.

Моллазаде считает, что визит Президента Азербайджана в Италию окажет положительное влияние на укрепление отношений Азербайджана с Ватиканом: «Потому что традиции мультикультурализма азербайджанского народа, его опыт в этой области очень важен для Европы, которая сталкивается с нелегкими проблемами. Надеюсь, что после визита Президента Ильхама Алиева в Италию наше сотрудничество в этой сфере расширится».

Напомним, что 19 февраля Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию, а 20 февраля глава государства провел ряд официальных встреч в Риме.

В тот же день по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в расширенном составе состоялась церемония обмена азербайджано-итальянскими документами.

Сегодня в Риме будет проведен Итало-азербайджанский бизнес-форум.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )