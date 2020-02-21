Азербайджанский газ позволит Италии превратиться в газовый хаб Европы - итальянский аналитик

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является историческим. Об этом сказал Trend итальянский аналитик по экономическим и геополитическим вопросам, сотрудник аналитического центра Imprese del Sud Доменико Летиция.

"Это первый государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, с которой поддерживаются прекрасные отношения в политической, экономической, культурной и научной областях. Этот успешный визит является значимым шагом на пути развития отношений между Азербайджаном и Италией", - сказал он.

Летиция в особенности отметил, что совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Италией в ходе этого визита, является новым этапом в двусторонних отношениях.

Как отметил итальянский аналитик, встречи, проведенные Президентом Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Италии, а также с представителями итальянских компаний, представляющих различные сферы, являются основой для развития коммерческих и деловых обменов.

"Азербайджано-итальянский бизнес-форум, который проводится в рамках данного исторического визита, также имеет особое значение в развитии связей, в частности, в таких сферах как сельское хозяйство, производство промышленного оборудования, транспорт и инфраструктура, ИКТ, энергетика и экологически чистые технологии. Италия и Азербайджан являются важными партнерами. Азербайджан поддерживает прочные коммерческие отношения с Италией не только в сфере энергетики, но и в других сферах экономики. Азербайджан взял путь на диверсификацию своей экономики, и Италия в этом аспекте может играть важную роль, в том числе в таких секторах как сельское хозяйство, инфраструктура и ИТ-услуги. Возможности порта Баку и зон свободной торговли также имеют большое значение в расширении двусторонних экономических отношений", - сказал Летиция.

Тем не менее, приоритетом также является энергетическая составляющая, с учетом активной реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), отметил он.

"Реализация проекта TAP представляет особую важность для Италии, поскольку данный проект позволит стране преодолеть энергетические проблемы и превратиться в газовый хаб Европы. К концу 2020 года азербайджанский газ поступит в Италию и оттуда будет поставлен в другие станы Европы. Данный проект существенно изменит энергетическую карту Европы и повысит конкуренцию на газовом рынке континента", - сказал итальянский аналитик.

Как отметил Летиция, государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию также приурочен к открытию Года культуры Азербайджана (2020 год) в Италии.

"В рамках данного мероприятия в течение десяти месяцев будут проведены шоу, театральные представления, концерты, выставки и встречи по всей Италии, что позволит итальянцам еще ближе ознакомиться с традициями и культурой Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)