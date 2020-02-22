В Берлине прошел Общеевропейский Карабахский митинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Cегодня в 13:00 на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине прошел Общеевропейский Карабахский митинг.

Как передает Trend, мероприятие было инициировано диаспорскими организациями 30 стран мира и посвящено 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Организатором выступил Альянс азербайджанцев Германии. В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украине, Молдове, Грузии,Турции, США и Канаде. Выразить солидарность с азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций других народов.

В руках митингующих были большие транспаранты со словами «Карабах — это Азербайджан!», «Нет террору и оккупации», «Требуем суда над палачами ходжалинских детей», «Армения должна прекратить оккупацию Карабаха», «Стоп оккупации», "Карабах — земля наших предков!".

Участники митинга требовали предоставления международно правовой и политической оценки геноцида совершенного армянами в Ходжалы 28 лет назад, оказания давления на Армению с целью возвращения оккупированных азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав азербайджанцев-экспатриантов и соблюдения требований международных документов Арменией, связанных с конфликтом.

Во время митинга местным жителям и туристам были вручены брошюры отражающие горькие последствия армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, материальный и моральный ущерб нанесенный Азербайджану в результате агрессивной политики Армении.

По окончании митинга был принят итоговый документ, адресованный ряду международных организаций.