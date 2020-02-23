Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 февраля Президент Азербайджана Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В настоящее время Фонд Гейдара Алиева реализует в Ватикане несколько проектов. Согласно договору, подписанному в феврале 2019 года между Фондом Гейдара Алиева и Собором Святого Петра, при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева реставрируется барельеф "Встреча Папы Римского Льва I и императора Гуннов Аттилы" в Базилике Собора Святого Петра и гробница Туллия Зетхуса, расположенная в катакомбах Базилики Ватикана. Работы уже вступили в завершающую стадию, планируется завершить их в мае этого года. На основании договора, подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим Советом Святого Престола в феврале 2019 года, в настоящее время продолжаются реставрационные работы в катакомбах Святой Комодилии, завершение проекта планируется в 2020 году. В рамках проекта реставрации музея-церкви Святого Себастьяна в комплексе катакомб, реализация которого началась в 2016 году, а открытие состоялось в 2018 году с участием Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и председателя Совета Понтифика по культуре Святого Престола Джанфранко Равази, завершились последние отделочные работы.

В Святом Престоле высоко оценивают проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. Эта работа демонстрирует всему миру вклад Фонда в общечеловеческие ценности. Наряду с этим, эти проекты свидетельствуют о важном значении, которое наша страна придает памятникам и святилищам различных религий. Все это усиливает позицию, место и роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультуральным ценностям и поощряющей эти ценности, в налаживании межкультурного диалога.

Отметим, что здание, в котором расположена Сикстинская капелла в Ватикане, является одним из выдающихся памятников итальянского искусства эпохи Возрождения. Было сообщено, что в 1481-1483 годах на стенах капеллы были созданы фрески, изображающие сцены из жизни Моисея и Иисуса. В XV веке всемирно известный итальянский скульптор и художник Микеланджело расписал потолок и стену алтаря капеллы. Здесь также осуществляется музейная деятельность.

Собор Святого Петра в Ватикане – один из знаменитых образцов архитектуры итальянского Возрождения и одна из крупнейших церквей в мире. Здесь похоронен Святой Петр, считающийся первым Папой Римским. Это также является известным святилищем и местом проведения религиозных церемоний. Поэтому начиная с периода раннего христианства здесь были похоронены большинство римских пап.

Было сообщено, что Базилика Святого Петра также является известным святилищем и местом проведения церемоний. В течение года Папа Римский проводит несколько церемоний в базилике или на расположенной перед нею площади Святого Петра.