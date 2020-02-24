В Индонезии выпущена почтовая марка в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ/Trend/ - В рамках цикла мероприятий, посвященных 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, по инициативе посольства Азербайджана в Индонезии госкомпания "Почта Индонезии" выпустила почтовые марки.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, на почтовой марке изображена ветвь миндаля - логотип кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также веб-сайт кампании.

Онлайн-адрес кампании нанесен на марку с целью повышения осведомленности населения Индонезии о Ходжалинском геноциде и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Согласно информации государственной компании "Почта Индонезии, индонезийские филателисты проявляют большой интерес к почтовой марке, которая пущена в оборот в центральных и региональных почтовых отделениях с средины февраля.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)