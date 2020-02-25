Али Ахмедов: Ходжалинская трагедия - одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечности (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Ходжалинский геноцид является одной из самых ужасных, кровавых и жестоких трагедий в истории азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на мероприятии, посвященном 28-й годовщине Ходжалинской трагедии, сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер сообщил, что люди, убитые во время Ходжалинской резни, были мирным населением.

"В частности, среди 613 убитых были дети, женщины, старики, то есть мирное население, которое не представляло никакой угрозы для вражеской стороны. Ходжалинская трагедия также является одним из самых тяжких преступлений, когда-либо совершенных против человечества и человечности. Жестокая расправа над стариками, детьми и женщинами, надругательство и изувечивание трупов говорит о том, что это зверство, преступление, обращенное против человечества.

Мы однозначно считаем Ходжалинскую трагедию геноцидом. Эти люди были убиты, потому что были азербайджанцами. Азербайджанский народ не забывал, не забывает и не забудет этот геноцид никогда. Ходжалинский геноцид стал памятью крови азербайджанского народа, и на всех последующих этапах истории будет жить в памяти народа как самая кровавая трагедия", - сказал Али Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что для признания Ходжалинской трагедии как геноцида международным сообществом проделывается масштабная работа. В частности, в результате мероприятий в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!" в ряде стран Ходжалинская трагедия уже признана геноцидом.

"В целом, в направлении более масштабного признания Ходжалинской трагедии как геноцида перед нами стоят важные задачи. Самым тревожным моментом в связи с этой трагедией является то, что совершившие это преступление люди не понесли должного наказания. Более того, в ряде случаев они даже заявляли, что гордятся своими деяниями. С чувством сожаления следует отметить, что международные структуры до сих пор не приняли соответствующих мер в отношении лиц, совершивших Ходжалинский геноцид", - сказал Али Ахмедов.

Далее выступил депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов. Он сообщил, что сегодня крайне тяжело всем ходжалинцам.

"Потому что, это последний день для Ходжалы. Мы не знали 28 годами ранее, что 25 февраля будет последним днем Ходжалы, ибо тогдашнее руководство республики говорило "Не бойтесь, держитесь, мы подоспеем завтра". Содержание переговоров последнего месяца было именно таким. Последние четыре месяца Ходжалы жил в осаде, которая продолжается с первого ноября 1991 года по сегодняшний день. Однако руководство того времени было занято борьбой за власть и наши призывы остались безответными. Мы ничего не получили кроме обнадёживающих обещаний. В результате борьбы за власть в Баку враг получил возможность и совершил запланированный геноцид. Вокруг Ходжалы не было ни единого населенного пункта, где бы жили азербайджанцы. Город остался один", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что впервые Ходжалинский геноцид был признан в мире благодаря усилиям Общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня эти мероприятия обрели широкий охват. Уже ряд государств на различном уровне признали Ходжалинскую трагедию геноцидом. часть международного сообщества закрывает глаза на Ходжалинский геноцид, как и в целом на оккупацию 20 процентов территорий Азербайджана. Именно поэтому страна-оккупант не понесла должного наказания. Мы должны стать сильнее, чтобы освободить наши земли из оккупации и способствовать тому, чтобы агрессор получил должное наказание", - подытожил Эльман Мамедов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)