Для признания в мире Ходжалинского геноцида будет сделано все необходимое - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Уже около года Азербайджанская община Нагорного Карабаха прилагает усилия с целью донесения правды о Ходжалинском геноциде до мирового сообщества. В дальнейшем мы намерены действовать еще интенсивнее.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель Общественного объединения Азербайджанская община Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев.

Он сообщил, что уже 10 стран мира признали Ходжалинский геноцид.

"Для признания в Ходжалинского геноцида остальными странами мира будут приняты все необходимые меры. Мы приложим все усилия, чтобы ответственное за совершение этого геноцида бывшее руководство Армении - Серж Саргсян, Роберт Кочарян, их подручный Артур Лукасян были привлечены к ответственности. Мы потребуем, чтобы каждый из них ответил перед азербайджанским народом, что, впрочем, произойдет в скором времени", - отметил Гянджалиев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )