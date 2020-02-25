В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
БАКУ/Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.
На заседании приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
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