Азербайджан представлен на заседании Совета по правам человека ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Женеве заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов принял участие в открытии сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета по правам человека ООН, который начал свою работу 24 февраля.

Как сообщает во вторник Trend, на церемонии открытия выступили с речью президент 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, генсек ООН Антонио Гутерреш, верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Башеле и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. В Сегменте высокого уровня, который продолжится три дня, примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и руководители международных организаций, а также их заместители в целом из более чем 100 стран мира.

В рамках визита в Женеву замминистра Рамиз Гасанов 24 февраля провел встречу с министром иностранных дел Анголы Марией Убах. В ходе встречи стороны выразили удовлетворенность уровнем нынешних связей и сотрудничества между двумя государствами, а также подчеркнули важность расширения сотрудничества во всех сферах, в частности в экономике, торговле и туризме.

В тот же день состоялась встреча замминистра Рамиза Гасанова с заместителем министра по внешним связям и сотрудничеству ЮАР Алвином Ботесом. На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе перспектив дальнейшего расширения сотрудничества в политической и экономической сферах. Представитель ЮАР, в плане формата многостороннего сотрудничества с Азербайджаном, высоко оценил деятельность государства в рамках председательства в Движении неприсоединения, и подчеркнул, что его страна будет неизменно поддерживать председательство Азербайджана в организации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)