В Азербайджане распущен состав 87 участковых избирательных комиссий
БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана распустила 87 участковых избирательных комиссий.
Как передает во вторник Trend, такое решение вынесено на сегодняшнем заседании ЦИК. Причиной этого являются нарушения, допущенные членами участковых избирательных комиссий в день выборов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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