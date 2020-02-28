В Париже прошла конференция по проблеме взятых в плен, в заложники и пропавших без вести в ходе карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями Президента Ильхама Алиева по атакующей дипломатии, продолжается цикл мероприятий по донесению до международной общественности реалий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, его последствий, фактов в связи с пленными, взятыми в заложники и пропавшими без вести азербайджанцами, в частности фактов этнической чистки, резни и геноцида, которым было подвергнуто гражданское население в результате агрессии Армении против Азербайджана. Данные мероприятия совместно осуществляются МИД, Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Госкомитетом по работе с диаспорой.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках данного цикла мероприятий посольство Азербайджана во Франции и Госкомиссия провели в Центре азербайджанской культуры в Париже конференцию на тему "Нарушение норм международного гуманитарного права в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: проблема пленных, заложников и без вести пропавших лиц". На конференции приняли участие представители дипкорпуса, аккредитированных во Франции, азербайджанских ассоциаций, действующих в Европе, и других организаций.

Конференцию открыл советник посольства Вагиф Агаев. Он дал подробную информацию о нагорно-карабахском конфликте, его самой кровавой странице - Ходжалинской трагедии. Он подчеркнул, что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы ВС Армении, в результате чего в течение 28 лет грубо нарушаются нормы международного права. Армения игнорирует четыре резолюции Совбеза ООН, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

Он также рассказал о кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициированной Главным координатором молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу Лейлой Алиевой с целью осведомления мировой общественности о самой кровавой странице нагорно-карабахского конфликта - Ходжалинского геноцида. Советник довел до сведения присутствующих, что благодаря данной кампании парламенты многих стран признали Ходжалинский геноцид.

Агаев особо отметил, что впервые политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду была дана благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Далее выступил замглавы рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов. Он рассказал об истории переселения армян на Кавказ. Было отмечено, что армянские вооруженными бандформирования совершали бесчеловечные поступки, применяли пытки в отношении пленных и взятых в заложники азербайджанцев. Он довел до сведения участвующих, что этими действиями были грубо нарушены требования Женевской конвенции. Вразрез с положениями этого документа, для получения нужной информации пленные и заложники подвергались ужасным пыткам, над ними велись медицинские и другие эксперименты. Самедов рассказал, что путем шантажа и запугивания такие люди привлекались к сотрудничеству с армянскими спецслужбами, совершали против азербайджана акты террора и провокации. Было подчеркнуто, что самым наглядным примером нарушения норм международного гуманитарного права является Ходжалинский геноцид.

" Несмотря на то, что в 2016 году Азербайджан при посредничестве международных организаций выступил с инициативой освобождения пленных и заложников по принципу "всех на всех", армянская сторона продолжает жалкие попытки использовать гуманитарные вопросы в политических целях. Президент Ильхам Алиев неоднократно высказывал эту гуманную позицию государства в ходе всех встреч, с руководством Армении и международных организаций", - сказал Самедов.

Он добавил, что Президент Ильхам Алиев в очередной раз высказал данную позицию Азербайджана во время встречи с президентом Международного комитета красного креста Петером Маурером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства отметил важность освобождения азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскеров и Шахбаза Гулиев, захваченных в плен армянскими военными.

После выступлений были продемонстрирован подготовленный на основе материалов Госкомиссии документальный фильм на французском языке "Нескончаемая мука", отражающий зверства, убийства и вопиющие факты пыток, совершенные армянскими вооруженными силами в отношении азербайджанских женщин, детей и стариков. После показа участникам мероприятия были переданы книги, брошюры и другие пособия, подготовленные Госкомиссией на различных языках, а также диски записью фильма "Нескончаемые муки".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)