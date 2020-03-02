Моринари Ватанабе: Успех Федерации гимнастики Азербайджана - результат целенаправленной стратегии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Успех Федерации гимнастики Азербайджана является результатом целенаправленной стратегии развития, осуществляемой под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом сказал в понедельник Trend президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, комментируя признание Федерации гимнастики Азербайджана лучшей в мире по итогам 2019 года.

"В Азербайджане созданы все условия для развития гимнастики и страна является успешным организатором престижных международных соревнований по этому виду спорта", - сказал Ватанабе.

Отметим, что Федерация гимнастики Азербайджана (AGF), которой с 2002 года руководит Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, признана Международной федерацией гимнастики (FIG) лучшей в мире.

Достижение AGF уникально: федерация признается лучшей в третий раз подряд. Федерация гимнастики Азербайджана в 2014, 2015 и 2016 годах стабильно оказывалась в ряду 10 сильнейших федераций, а в 2017 и 2018 годах занимала первое место в рейтинге.

В прошлом году Федерация на высоком уровне организовала Кубок мира по трем видам гимнастики, Чемпионат мира по художественной гимнастике, тренерские курсы Академии FIG по мужской спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и спортивной аэробике, международные соревнования и другие мероприятия, а также, дисциплинированно пройдя регистрацию в соревнованиях по семи видам гимнастических дисциплин, признанных FIG, и в этот раз заслужила высокую оценку.