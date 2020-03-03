Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником страны.
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27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО)
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