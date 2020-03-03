Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Геранбойского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 марта ознакомился с деятельностью Геранбойского филиала ОАО «Азерхалча».
Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.
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