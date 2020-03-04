Президент Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта прибыл в Агстафинский район.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Агстафа и возложил к нему цветы.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автодороги в Агстафе (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: При выявлении фактов дефицита масок в отношении допустивших их граждан будут применяться самые строгие меры наказания
Президент Ильхам Алиев о коронавирусе: По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомагистрали Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками героизации фашизма и фашистов