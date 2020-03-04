После реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

Затем было сделано фото на память.