После реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
Затем было сделано фото на память.
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После реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына (ФОТО)