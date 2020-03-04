Азербайджан – важное транспортное звено в коридоре «Восток-Запад» - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в коридоре «Восток-Запад» важное, с логистической точки зрения, транспортное звено.

Об этом сказал Trend российский политолог Андрей Никулин.

По словам политолога, чтобы использовать все преимущества коридора «Восток-Запад», а не просто зарабатывать на транзите, Азербайджану необходимо еще больше развивать собственную промышленность и интегрироваться в глобальные производственные цепочки: «Коридор «Восток-Запад» - это китайская инициатива, в котором руководство КНР видит возможность решения насущных проблем собственного социально-экономического развития, ресурсного обеспечения и сокращения региональных диспропорций. Основные средства для его реализации также выделены из государственного и частного сектора Китая, и страна продолжает финансовые вливания и раздачу кредитов, чтобы перспективы торгового пути оставались привлекательными. Страны-участницы проекта, в свою очередь, получают новые широкие возможности. Это шанс для азиатских государств совершить скачок в развитии и резко улучшить свое логистическое положение. И чтобы реализовать этот шанс им нужно продемонстрировать политическую и административную волю».

Эксперт напомнил, что исторический Шелковый путь проходил по территории мощных торговых государств Средней Азии и Ближнего Востока, некоторые из которых уже исчезли или утратили прежнюю значимость: «Нынешний коридор проходит в тех же краях, но является новой вариацией, оставаясь, пока что, альтернативным основному морскому маршруту, который связывал два крупных экономических континента - Европу и Азию (в первую очередь, Китай). Кроме прочего, в случае перекрытия или осложнения в работе основного морского транспортного маршрута между западом и востоком Евразии, важность сухопутного маршрута резко повысится».

Он считает, что сами страны-транзитеры могут повышать значимость данного транспортного коридора, развивая свою промышленность и становясь серьезными экономическими величинами.

Вопрос безопасности, по мнению политолога, прежде всего стоит относить к среднеазиатскому участку, с учетом напряженной социально-экономико-этнической ситуации в регионе и историко-территориальных вопросов между странами Центральной Азии.

В заключении Никулин заявил, что транспортный коридор «Восток-Запад» поможет вывести страны из своеобразной изоляции, однако выбор -использовать полученный шанс просто для заработка на транзите или для развития собственной современной экономики - остается на усмотрение каждой отдельно взятой страны.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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