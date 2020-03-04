Президент Ильхам Алиев прибыл в Товузский район
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта прибыл в Товузский район.
Как в среду сообщает Trend, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Товуз и возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.
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