Президент Ильхам Алиев прибыл в Товузский район

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта прибыл в Товузский район.

Как в среду сообщает Trend, глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Товуз и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.