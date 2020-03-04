Ведены временные ограничения на вход в порты Азербайджана иранских судов
БАКУ /Trend/ - Ведены временные ограничения на вход в порты Азербайджана судов под флагом Ирана. Как сообщил в среду Trend руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, в рамках упреждающих мер для недопущения распространения коронавируса на территории Азербайджана, оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий, Государственное морское Агентство министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана временно ограничило вход в порты страны для судов под флагом Ирана.
Государственное морское агентство держит в центре внимания осуществление соответствующих мер в этом направлении.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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