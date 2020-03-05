Названы имена депутатов Милли Меджлиса VI созыва Азербайджана - Список

Политика 5 марта 2020 13:46 (UTC+04:00)
Названы имена депутатов Милли Меджлиса VI созыва Азербайджана - Список

БАКУ /Trend/ - Пленум Конституционного суда утвердил результаты выборов, проведенных в Милли Меджлис 9 февраля, сообщает в четверг Trend.

На заседании Пленума было принято окончательное решение о проверке и утверждении результатов выборов в Милли Меджлис.

По результатам, избран 121 депутат от 125 избирательных округов Азербайджана.

Представляем список лиц, избранных депутатами Милли Меджлиса VI созыва:

1-й Шарур-Садаракский ИО - Васиф Талыбов

2-й Шарурский ИО - Иса Габиббейли

3-й Бабек-Кянгярли-Нахчыванский ИО - Саттар Мехбалыев

4-й Нахчыванский городской ИО - Эльдар Ибрагимов

5-й Шахбуз-Бабекский ИО - Сиявуш Новрузов

6-й Джульфа-Бабекский ИО - Ульвия Гамзаева

7-й Ордубад-Джульфинский ИО - Джаби Гулиев

8-й Бинагадинский первый ИО - Азай Гулиев

9-й Бинагадинский второй ИО - Кямаледдин Гафаров

10-й Бинагадинский третий ИО - Мадер Мусаев

11-й Гарадагский ИО - Айдын Гусейнов

12-й Гарадаг-Бинагади-Ясамальский ИО - Сабина Хасыева

13-й Хазар-Пираллахинский ИО - Рауф Алиев

14-й Хазарский ИО - Солтан Мамедов

15-й Ясамальский первый ИО - Ульви Гулиев

16-й Ясамальский второй ИО - Эркин Гадирли

17-й Ясамальский третий ИО - Эльнур Аллахвердиев

18-й Нариманов-Низаминский ИО - Расим Мусабеков

19-й Наримановский первый ИО - Хикмет Мамедов

20-й Наримановский второй ИО - Адиль Алиев

21-й Насиминский первый ИО - Малахат Ибрагимгызы

22-й Насиминский второй ИО - Асим Моллазаде

23-й Насими-Сабаильский ИО - Зияд Самедзаде

24-й Низаминский первый ИО - Кенуль Нуруллаева

25-й Низаминский второй ИО - Садагат Велиева

26-й Сабунчинский первый ИО - Фазиль Мустафа

27-й Сабунчинский второй ИО - Алиаббас Салахзаде

28-й Сабунчинский третий ИО - Эльдар Гулиев

29-й Сабаильский ИО - Нигяр Арпадараи

30-й Сураханский первый ИО - Севиндж Фаталиева

31-й Сураханский второй ИО - Фарадж Гулиев - Этибар Алиев

32-й Сураханский третий ИО № 32 - Афет Гасанова

34-й Хатаинский второй ИО - Михаил Забелин

36-й Хатаинский четвертый ИО - Гудрат Гасангулиев

37-й Низаминский первый ИО (Гянджа) - Парвин Керимзаде

38-й Низаминский второй ИО (Гянджа) - Нагиф Хамзаев

39-й Кяпазский первый ИО (Гянджа) - Мушфиг Джафаров

40-й Кяпязский второй ИО (Гянджа) - Муса Гулиев

41-й Сумгайытский первый ИО - Хиджран Гусейнова

42-й Сумгайытский второй ИО - Таир Миркишили

43-й Сумгайытский третий ИО - Эмин Гаджиев

44-й Сумгайыт-Хызынский ИО - Мушвиг Мамедли

45-й Абшеронский ИО - Огтай Асадов

46-й Ширванский ИО - Ильтизам Юсифов

47-й Мингячевирский ИО - Айдын Мирзазаде

48-й Евлахский ИО - Ильхам Мамедов

49-й Евлах-Мингячевирский ИО - Али Гусейнли

50-й Абшерон-Гобустанский ИО - Шаин Сеидзаде

51-й Гусарский ИО - Азер Бадамов

52-й Губинский ИО - Вахид Ахмедов

53-й Губа-Гусарский ИО - Анатолий Рафаилов

54-й Шабран-Сиазаньский ИО - Садиг Гурбанов

55-й Хачмазский городской ИО - Эльданиз Салимов

56-й Хачмазский сельский ИО - Севиль Микаилова

57-й Кюрдамирский ИО - Амина Агазаде

58-й Гаджигабул-Кюрдамирский ИО - Рафаэль Гусейнов

59-й Сальянский ИО - Жаля Ахмедова

60-й Сальян-Нефтчалинский ИО - Фазаил Агамалы Фазаил

61-й Нефтчалинский ИО - Сабир Рустамханлы

62-й Саатлинский ИО - Азиз Алекперли

63-й Сабирабадский первый ИО - Кямал Джафаров

64-й Сабирабадский второй ИО - Рамин Мамедов

65-й Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский ИО - Ахлиман Амирасланов

66-й Билясуварский ИО - Бахруз Магеррамов

67-й Джалилабадский городской ИО - Малик Гасанов

68-й Джалилабадский сельский ИО - Эльман Насиров

69-й Джалилабад-Масаллы-Билясуварский ИО - Фазаил Ибрагимли

70-й Масаллинский городской ИО - Машхур Мамедов

71-й Масаллинский сельский ИО - Анар Искендеров

72-й Ярдымлы-Масаллинский ИО - Муса Гасымлы

73-й Лянкяранский городской ИО - Руфат Гулиев

75-й Лянкяран-Масаллинский ИО - Джаваншир Пашазаде

76-й Лянкяран-Астаринский ИО - Зияфет Аскеров

77-й Астаринский ИО - Рашад Махмудов

78-й Лерикский ИО - Игбал Мамедов

79-й Имишлинский ИО - Рази Нуруллаев

81-й Бейлаганский ИО - Шаин Исмаилов

82-й Агджабединский ИО - Таир Рзаев

83-й Агджабеди-Физулинский ИО - Агиль Аббасов

84-й Физулинский ИО - Вугар Байрамов

85-й Шамахинский ИО - Тамам Джафарова

86-й Исмаиллинский ИО - Новрузали Асланов

87-й Агсу-Исмаиллинский ИО - Тахир Керимли

88-й Гейчайский ИО - Сабир Гаджиев

89-й Гейчай-Агдашский ИО - Мазахир Эфендиев

90-й Агдашский ИО - Джавид Османов

91-й Уджарский ИО - Гасан Рамиль

92-й Зардаб-Уджарский ИО - Жаля Алиева

93-й Бардинский городской ИО - Фатма Йылдырым

94-й Бардинский сельский ИО - Захид Орудж

95-й Тертерский ИО - Сахиб Алыев

96-й Геранбой-Нафталанский ИО - Анар Мамедов

97-й Геранбой-Агдам-Тертерский ИО - Агалар Велиев

98-й Шамкирский городской ИО - Сахиба Гафарова

99-й Шамкирский сельский ИО - Нурлан Гасанов

100-й Шамкир-Дашкесанский ИО - Кямран Байрамов

101-й Гейгель-Дашкесанский ИО - Эльшад Мирбашироглу

102-й Самух-Шамкирский ИО - Низами Сафаров

103-й Гядабейский ИО - Севиндж Гусейнова

104-й Гядабей-Товузский ИО - Арзу Нагиев

105-й Товузский ИО - Ганира Пашаева

106-й Товуз-Газах-Агстафинский ИО - Ульвия Агаева

107-й Газахский ИО - Самед Сеидов

108-й Агстафинский ИО - Низами Джафаров

109-й Балакенский ИО - Насиб Магомалиев

110-й Загатальский ИО - Эльшан Мусаев

111-й Загатальско-Балакянский ИО - Камиля Алиева

112-й Гахский ИО - Азер Керимли

113-й Шекинский городской ИО - Вугар Искандеров

114-й Шекинский первый сельский ИО - Али Масимли

115-й Шекинский второй сельский ИО - Джаваншир Фейзиев

116-й Габалинский ИО - Фаттах Гейдаров

117-й Огуз-Габалинский ИО - Агия Нахчыванлы

118-й Агдамский городской ИО - Бахтияр Алиев

119-й Агдамский сельский ИО - Бахтияр Садыхов

120-й Джабраил-Губадлинский ИО - Джейхун Мамедов

121-й Лачинский ИО - Махир Аббасзаде

122-й Ханкендинский ИО - Турал Гянджалиев

123-й Кельбаджарский ИО - Агиль Мамедов

124-й Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский ИО - Эльман Мамедов

125-й Зангилан-Губадлинский ИО - Имамверди Исмайылов

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