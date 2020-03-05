Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе азербайджанских женщин
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О присвоении группе азербайджанских женщин почетных званий".
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в сфере культуры, образования и здравоохранения в Азербайджане по случаю 8 Марта - Международного женского дня - нижеуказанным лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:
"Заслуженный артист"
Гусейнгулиевой Назлы Гусейнгулу гызы
"Заслуженная художница"
Гундориной Ирине Сергеевне
Султановой Наиле Шамиль гызы
"Заслуженный деятель искусства"
Тагиевой Гюльназ Хасай гызы
"Заслуженный учитель"
Мамедовой Нушабе Мамедали гызы
"Заслуженный работник здравоохранения"
Рашидовой Аиде Наджаф гызы.
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