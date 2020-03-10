Избраны вице-спикеры парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва, сообщает во вторник Trend.
На заседании были избраны председатель, заместители председателя Милли Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов.
В ходе голосования Адиль Алиев и Фазаиль Ибрахимли были избраны заместителями председателя Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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