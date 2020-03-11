Азербайджанская диаспора обратилась к мэрии Ватерлоо

БАКУ/Trend/ - Акт вандализма в отношении памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Ватерлоо (Бельгия) возмутил наших соотечественников, проживающих в Европе, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Координационный совет азербайджанцев Нидерландов-Бельгии и Конгресс азербайджанцев Бенилюкса обратились с письмом к мэру города Флорану Рётеру в связи с этим инцидентом.

В письме говорится, что этот инцидент, который произошел после 8 марта - Международного женского дня - расценивается как акт вандализма и насилия против азербайджанской женщины: «Это недопустимо, и просим принятия срочных мер для наказания виновников».

В обращении председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяра Мамедова этот инцидент назван вопиющим: «К сожалению, мы не знаем, кто это сделал, и хотим это узнать. Просим вас и следователей выяснить, кто это сделал. Надеемся, что вы представляете значение этого, и насколько для нас ценен данный памятник в Ватерлоо».

В заключении выражена надежда на скорейший ответ мэрии.

Напомним, что в Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в центральном парке города Ватерлоо.

Памятник был открыт 18 февраля 2016 года.

На постаменте памятника написаны слова «Прогрессивная восточная поэтесса и просветитель Хуршидбану Натаван, принцесса Карабаха, Азербайджан".

Установка этого памятника, содержащего надпись о связи с Карабахом, является вкладом в работу по популяризации реалий Азербайджана в мире.

Отметим, что установленный в центральном парке Ватерлоо памятник создан скульптором Имраном Мехдиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова.

Памятник включен в список исторических памятников, охраняемых городом Ватерлоо.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)