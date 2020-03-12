Посол: Германия стремится развивать военное сотрудничество с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 марта встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии Вольфгангом Манигом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение захватнической политики Армении, и отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

Министр выразил признательность послу за признание и уважительное отношение Германии к территориальной целостности Азербайджана.

Министр обороны, отметив, что отношения в различных сферах между Азербайджаном и Германией построены на прочной основе, рассказал о перспективах развития сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, в частности, в области военного образования.

В свою очередь Маниг выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами и подчеркнул, что его страна приложит все усилия для расширения отношений с Азербайджаном, а также будет способствовать развитию сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили прохождение службы офицерами азербайджанской армии в штабах Вооруженных сил Германии в целях обмена опытом, участие представителей Азербайджанской Армии в качестве наблюдателей в военных учениях, проходящих с привлечением военнослужащих Германии, организацию взаимных визитов военных специалистов, совместное обеспечение безопасности региональных энергетических проектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что реализация новых проектов в области военного сотрудничества между Азербайджаном и Германией будет продолжена и в текущем году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)