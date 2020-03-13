Оперативный штаб: С этой ночи на территории страны будет применяться ряд мер по социальной изоляции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Коронавирус COVİD-19 стремительно распространяется между странами мира. Долгий инкубационный период вируса, темпы распространения и тот факт, что вакцина от него все еще не разработана, вынуждает государства принимать более серьезные меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в связи с коронавирусом глобальную пандемию и исходя из рекомендаций ВОЗ по пресечению распространения вируса возникла необходимость в ряде неотложных мер. В связи с этим было принято решение сроком на один месяц отменить массовые мероприятия. От государственных и частных структур, граждан требуется серьезно соблюдать особые правила.

Как сообщает в пятницу Trend, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит ряд мероприятий по социальной изоляции, которые будут применены на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года:

по всей стране отменяются массовые мероприятия, в том числе культурные мероприятия, даты уже назначенных мероприятий переносятся;

в стране приостанавливается деятельность кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов;

на территории страны запрещается проведение свадебных торжеств (исключая торжества, ранее назначенные на 14 и 15 марта 2020 года);

за исключением похоронных процессий, запрещается проведение поминок в палатках, залах и других закрытых помещениях;

работа ресторанов и кафе разрешается до 21:00, обязательно соблюдение правил, которые будут обнародованы соответствующими государственными структурами для этих мест;

в ресторанах и кафе запрещается организация массовых торжеств и собраний;

деятельность клубов и баров, которые работают после 21:00, приостанавливаются;

обязательно осуществление деятельности торговых центров на территории страны в строгом соответствии с правилами, которые будут обнародованы соответствующими государственными структурами;

в режиме работы аптек, продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов изменений не будет;

деятельность общественного транспорта будет осуществляться в соответствии с правилами, которые будут обнародованы соответствующими государственными структурами;

запрещается посещение пациентов, лечащихся в медицинских учреждениях, их близкими;

визиты за пределы страны лиц, работающих в государственных структурах, и работников здравоохранения могут быть осуществлены только на основании разрешения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана;

командировочные визиты работников государственного и частного секторов должны быть отменены, исключая самые неотложные ситуации;

частный медицинские учреждения должны работать в условиях координации с министерством здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), должен быть обеспечен самый высокий уровень готовности в связи с возможными инцидентами;

должны быть составлены особые правила для организации деятельности государственных структур, частных ведомств, банков объектов общепита и других заведений, рассмотрения обращений граждан, их приема, организации внутренних встреч и заседаний;

В отношении лиц, проходящих лечение в больницах особого режима с диагнозом коронавирус, а также лиц, нарушивших правила карантина, будут применены соответствующие меры.

В то же время, в отношении СМИ, в том числе пользователей социальных сетей, которые будут распространять информацию, вводящую в заблуждение население, будут приняты самые серьезные меры.

От граждан и СМИ в сложившейся во всем мире ситуации требуется проявлять ответственность и оказать всестороннюю поддержку мерам, осуществляемым государством.

В текущей чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом важны не только государственные меры, но и обсусленные социальной ответственностью действия граждан, и общества в целом.

Все рекомендации, предложения и решения Оперативного штаба при Кабинете министров должны безоговорочно исполняться.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)