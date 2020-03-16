В связи с коронавирусом в посольстве Азербайджана в Катаре создана "горячая линия"
Политика 16 марта 2020 15:03 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Учитывая стремительное распространение в мире коронавируса COVID-19, объявленное Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, в посольстве Азербайджана в этой стране создана "горячая линия" по телефону +974 5028 9222.
Об этом в понедельник сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Катаре.
Было отмечено, что соответствующая информация размещена на официальном сайте посольства, а также на страницах ведомства в социальных сетях.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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