Азербайджан готов к нефтяным катаклизмам - российский эксперт

Политика 16 марта 2020 16:09 (UTC+04:00)
Азербайджан готов к нефтяным катаклизмам - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Практически любая страна, которая связана с нефтедобычей, всегда рассчитывает как на «оптимальный», так и на «кризисный» сценарии, и Азербайджан здесь не исключение.

Об этом сказал Trend востоковед, профессор Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики» (Россия) Алексей Маслов.

Он напомнил, что еще в сентябре 2019 года Центральный банк России в рисковом сценарии описал, что будет происходить с российской экономикой при ценах на нефть в25-30 долларов: «Снижение нефтяных котировок до 25 долларов за баррель в 2020 году, а в наиболее острой фазе кризиса - до 20 долларов, приведет к рецессии: ВВП упадет на 1,5-2 процентов в 2020 году, а инфляция ускорится до 6,5-8 процентов из-за значительного ослабления рубля. При этом Россия компенсирует ситуацию за счет средств Фонда национального благосостояния.

В случае резкого падения теоретически удар может быть компенсирован за счет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), основной задачей которого как раз и является поддержание макроэкономической стабильности. И уже в прошлом году его объемы достигли около 43 миллиардов долларов. Причем опыт такого «смягчения» у Баку уже есть, например, в 2013 году ГНФАР уже потратил 15,7 миллиарда долларов. Другая форма смягчения, пусть и не популярная, - это увеличение добычи нефти и газа».

Однако, по мнению профессора, странам ОПЕК, а также ОПЕК+ вновь придётся садиться за стол переговоров: «Держать очень низкие цены на нефть сейчас невыгодно практически никому, и решаются, по сути, не экономические, а политические вопросы. Заметное увеличение добычи нефти Саудовской Аравией, а за ним Кувейтом и Ираком может просто обрушить мировую экономику, и вряд ли мировые страны-лидеры допустят это. Россия отказалась продлевать сделку ОПЕК+ на невыгодных для себя условиях, при этом предложив четыре возможных варианта и не получив ни по одному из них положительного ответа. Россия готова была продлить сделку на прежних условиях и добывать совокупно с другими участниками соглашения ОПЕК+ на 1,7 миллиона баррелей меньше, чем в октябре 2018 года, предполагая, что общий объем добычи не уменьшится, просто ее доля перейдет к другой стране. К тому же приведет к увеличению добычи нефти в США. И даже после того, как Россия отказалась снижать добычу, так и случилось - Саудовская Аравия лишь нарастила свою добычу, за ней последовали Кувейт и Ирак, что и ожидаемо обвалило цены на нефть».

Также эксперт дал несколько простых советов для граждан Азербайджана: «Прежде всего не играйте ни на каких фондовых рынках, если не понимаете, как они устроены (а таковых людей большинство). Перемещайтесь в реальный сектор экономики, то есть в тот, который производит хоть что-то, а не гипотетические бумаги на фондовых рынках. Сегодня по всему миру востребованы экологически чистые продукты питания (Азербайджан в этом плане очень перспективен как производитель), инновационная электроника и программные решения, товары и услуги в сфере здравоохранения, продукция машиностроения, мебель, стройматериалы и прочее. Всегда ищите «особые условия»: послабления или полное освобождение от налогов, размещение в специальных экономических зонах, дешевые кредиты, надежные многосторонние партнерства. Уменьшайте расходы по поставкам, комбинируя правила ЕАЭС, зон свободной торговли, сингапурской и гонконгской юрисдикций и так далее. Размещайте часть средств в «хранилищах»: золото, платина, палладий. Расти особо они не будут, но и значительное падение маловероятно».

Маслов отметил, что резкое падение цен на нефть на фоне развития коронавируса сразу же поставило вопрос о том, насколько связаны эти два фактора и какие глобальные последствия это за собой повлечет: «Казалось бы, есть прямая зависимость: сокращение производства в Китае на 40-60 процентов по ряду областей промышленности и резкое уменьшение экспорта, падение потребления Китаем энергии, карантин и «работа на дому» в десятках крупнейших стран мира и, как следствие, по «принципу домино», падение цен на нефть. Однако, кажется, эпидемия лишь стимулировала то, что давно готовилось. Формально все началось с решения России не продлевать сделку в рамках ОПЕК+ и не сокращать объем добычи нефти. До этого цена на нефть плавно снижалась, хотя никакого катастрофического падения не наблюдалось. Идея ОПЕК заключалась в том, чтобы остановить падение простым сокращением приблизительно на 1,5 миллиона баррелей в сутки во II квартале. Это распространялось не только на страны-члены ОПЕК, но также и на другие страны-нефтедобытчики, которые не входят в картель, приблизительно на 0,5 миллиона».

Между тем, он подчеркнул, что цены на нефть и до этого резко обрушивались - все это было связано с критическими, по сути, военными событиями: «17 января 1991 нефть упала на фоне войны в Персидском заливе на 34,8 процента (весь период затяжного падения с октября 1990 по февраль 1991 года), падали цены в сентябре-ноябре 2001 года на фоне террористических атак в США. На этот раз падение происходит в мирных условиях и связано с выходом России из соглашения с ОПЕК (причем оно может быть в дальнейшем восстановлено). Все это говорит о том, что падение активно стимулировалось сторонними силами и никак не связано с влиянием коронавируса или обычными экономическими факторами. Это - исключительно конъюнктурная ситуация и к ней надо относится спокойно».

Экономист, считает, что от этого кризиса заметно выигрывает Китай, который получает возможность закупать нефть по значительно более низкой цене, чем раньше, и тем самым заметно облегчить восстановление своей экономики: «Но надо учитывать, что с восстановлением экономики Китая ко 2-му полугодию 2020 года начнет повышаться и цена на нефть, учитывая увеличение закупок. В тактическом плане выигрывает США. Цены на нефть регулярно «корректировались» усилиями США, чтобы обеспечить более низкие цены на бензин, что очень актуально в преддверии выборов или каких-то социально значимых событий. Такие коррекции были в 2008, 2012, в 2016 годах и перед промежуточными выборами в Конгресс осенью 2018, когда стоимость нефти упала с 86 до 50 процентов. Падение стоимости нефти на 15 долларов прибавляет экономике США 0,3-0,4 процента ВВП. А вот долгосрочное падение цен на нефть США не выгодно, так как это обрушит добычу сланцевой нефти, которая стоит около 40 процентов. Теоретически сильное и, главное, затяжное падение цен на нефть может выдавить американскую сторону с рынка, но это получится сделать только очень дорогой ценой. Нынешние цены не выгодны и Саудовской Аравии, бюджет которой строится на цене нефти от 65 долларов».

Говоря о внешней торговле, Алексей Маслов подметил, что в настоящий момент практически невозможно удержать объемы внешней торговли в ценовом выражении на прежнем уровне: «Это связано не только с падением цен на нефть, а еще и с последствиями пандемии, которые заметно сократили объемы мировой торговли, а возможно, и мирового ВВП по итогам 2020 года. Многое сейчас зависит от налогового манёвра, который теоретически может провести правительство: это, например, временное, но заметное уменьшение налогообложения для малых и средних предприятий, отмена или заметное уменьшение тарифов на перевозки, компенсация из государственных фондов затрат на увеличение экспорта не только нефти и газа, но и любых других поставляемых за рубеж продуктов. В конечном счёте, все это должно активизировать и внутренний рынок, а, возможно, и привлечь внешних инвесторов».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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