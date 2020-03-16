Эльмар Мамедъяров принял посла Узбекистана в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Узбекистана в Азербайджане по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, посол Шерзод Файзиев выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между странами, уровне развития и перспективах сотрудничества.
Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что двусторонние связи успешно развиваются.
На встрече также были обсуждены вопросы региональной и международный безопасности, представляющие взаимный интерес.
Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Шерзода Файзиева в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ему удачи в дальнейшей деятельности.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )