БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Узбекистана в Азербайджане по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, посол Шерзод Файзиев выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между странами, уровне развития и перспективах сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что двусторонние связи успешно развиваются.

На встрече также были обсуждены вопросы региональной и международный безопасности, представляющие взаимный интерес.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Шерзода Файзиева в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ему удачи в дальнейшей деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )