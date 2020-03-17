В парламенте Азербайджана началось заседание, посвященное обсуждению вопросов борьбы с угрозой коронавируса (версия 2)
БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана началось заседание, на котором будут обсуждаться вопросы борьбы с угрозой коронавируса, сообщает во вторник Trend.
По словам председателя парламента Сахибы Гафаровой, работа, проводимая в этой сфере в Азербайджане, высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения.
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