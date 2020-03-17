Эльман Насиров: Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии

БАКУ /Trend/ - Возможное военно-техническое сотрудничество между Сербией и Арменией в конечном итоге служит поощрению страны-оккупанта.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, Сербия, являясь членом международного сообщества, должна отдавать себе отчет, что Армения - страна-агрессор, которая оккупировала 20 процентов территории Азербайджана.

"Сербия, как и другие субъекты, международного сообщества, признает азербайджанское государство. В таком случае, возможное военно-техническое сотрудничество со страной-оккупантом в конечном итоге служит созданию благодатной почвы для продолжения оккупации. Тут возникает вопрос, почему Сербия заинтересована в развитии сотрудничества со страной, не имеющей никаких экономических возможностей?

Ведь большинство стран прекрасно знают, что Азербайджан является источником альтернативной энергии для Европы и реализация Южного газового коридора станет важнейшим событием для Сербии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Естественно возникает вопрос, почему же официальный Белград идет на такой шаг? Считаю, что армянская диаспора и лобби повлияли на позицию Сербии в данном вопросе. Учитывая высокий уровень отношений между Азербайджаном и Сербией, экономическое сотрудничество между двумя государствами, в частности текущие реалии и перспективы в энергетической сфере, становится очевидно, что этот шаг в первую очередь противоречит национальным интересам самой Сербии.

Полагаю, военно-техническое сотрудничество Сербии с Арменией-оккупантом представляет угрозу миру и безопасности в регионе. Мы осуждаем этот шаг", - сказал Эльман Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)