Азербайджан опережает многие страны в борьбе с коронавирусом - депутат (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Каждый гражданин Азербайджана должен понимать свою ответственность в предотвращении распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции, распространяющейся сегодня в мире, и проявлять солидарность, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльнур Аллахвердиев.

Он подчеркнул, что самые развитые страны не могут предотвратить распространение этого вируса, потому что современные методы лечения в медицине не справляются с ним: "Поэтому самый эффективный путь в предотвращении распространения коронавируса – это принятие упреждающих мер. Если обратить внимание на отдельно взятые страны, в которых предпринимаются эффективные превентивные меры, то там ситуация относительно нормальная. В этом смысле Азербайджан - тоже не исключение, и даже опережает многие страны в борьбе с вирусом".

По его словам, с первого дня, как стал распространяться вирус, Азербайджан адекватно и оперативно среагировал на этот вопрос, осуществляются всевозможные превентивные оперативные меры по предотвращению распространения вируса в стране. При Кабинете министров создан Оперативный штаб, ситуация в связи с вирусом серьезно контролируется, проводятся последовательные профилактические работы».

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане, как и в других странах, тоже осуществляются превентивные и жесткие меры, и это правильно. Потому что это вопрос национальной безопасности, и основная цель всех проводимых мер защитить здоровье людей, предотвратить распространение эпидемии в стране. Общество тоже должно выполнять возложенные на него обязательства, с пониманием относиться и выполнять ограничивающие меры государства, не выходить без надобности из дома, не участвовать в массовых мероприятиях и не гулять группами, соблюдать гигиенические правила».

Депутат добавил, что некоторые, пользуясь ситуацией, пытаются создать искусственный ажиотаж, ввести народ в панику: «Необходимо быть внимательным и доверять только официальной информации и соблюдать специальные инструкции».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)