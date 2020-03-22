В Азербайджане закрываются крупные торговые центры и молы - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане 23 марта с 00:00 по местному времени на месяц закрываются крупные торговые центры и молы, за исключением продуктовых магазинов и аптек работающих при них.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, поскольку коронавирусная инфекция продолжает быстро распространяться по всему миру, продолжают предпринимаются серьезные превентивный меры. С этой целью временно были закрыты границы между многими странами, приостановлены авиарейсы, и приняты ограничительные меры касательно мест скопления людей.

На основе рекомендаций и требований Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане был применен ряд правил, в том числе осуществлены меры социального ограничения для предотвращения распространения коронавируса, который был объявлен глобальной пандемией. С этой целью массовые мероприятия были отменены, деятельность социально-культурных объектов, где наблюдалось скопление людей была приостановлена, а часы работы ресторанов и кафе были сокращены.

Кроме всего этого, учитывая быстрое и широкое распространение вируса, необходимо принимать дополнительные меры в местах скопления людей.