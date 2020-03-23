Вугар Байрамов: Азербайджанское государство мобилизует все ресурсы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство мобилизует все ресурсы, чтобы страна и население не пострадало. Создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом говорит о том, что на последующих этапах минимализация влияний коронавируса на экономику страны будет приоритетом для азербайджанского правительства, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), экономист Вугар Байрамов.

По его словам, создание самого Фонда и перечисление на его счет 1 миллиарда манатов из государственного бюджета однозначно демонстрирует заботу Президента Азербайджана о своих гражданах: «Это еще раз показало политическую волю главы государства минимализировать влияние, которое коронавирус оказывает как на предпринимателей, так и на граждан страны. Это также говорит о том, что основу политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, составляет именно безопасность и усиление социального обеспечения граждан».

Байрамов отметил, что ограничительные меры, осуществляемые по минимализции влияния коронавируса, негативно отражаются на работе различных секторов, в том числе, на работе предпринимателей, работающих в секторах туризма, обслуживания, общепита, транспорта и логистики: «В связи с коронавирусом доходы лиц, работающих в секторах обслуживания, общепита и туризма, сократились. Поэтому цель создания нового Фонда - минимализировать ущерб, нанесенный предпринимателям и гражданам, усилить оказываемую им государственную поддержку. Рабочая группа, созданная по оценке нанесенного ущерба, работает по минимализации негативного влияния на работу предпринимателей, работающих в различных сферах».

Депутат добавил, что приоритетом является выявление ущерба, нанесенного не только предпринимателям, но и занятому населению: «Поэтому работа одной из рабочих групп связана с выявлением и устранением трудностей, которые появились в сфере занятости в связи с влиянием коронавируса».

Экономист подчеркнул, что целью продолжает оставаться увеличение средств, выделяемых из госбюджета на создание новых рабочих мест и социальной работы.

В заключение Байрамов сказал, что Кабмин готовит новый пакет поддержки предпринимателям: «В предложениях по усилению поддержки предусматривается применение нового механизма поддержки для предпринимателей различных секторов. Главная задача - минимализация влияния коронавируса на предпринимателей и граждан Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)