БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана обсудит вопрос об учреждении новой медали.

Как сообщает в пятницу Trend, обсуждение пройдет на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 марта.

В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" в ходе заседания будет обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)