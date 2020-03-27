Парламент Азербайджана обсудит вопрос об учреждении новой медали
БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана обсудит вопрос об учреждении новой медали.
Как сообщает в пятницу Trend, обсуждение пройдет на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 марта.
В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие Победы в Великой Отечественной войне" в ходе заседания будет обсуждена поправка в закон "Об утверждении орденов и медалей Азербайджана".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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