Азербайджан реагирует на угрозы адекватно и взвешенно - эксперт

БАКУ/Trend/ - На фоне многих других государств, Азербайджан реагирует на угрозы адекватно и взвешенно.

Об этом сказал Trend кандидат политических наук, аналитик Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

Он отметил, что очень высоко оценивает меры предпринятые правительством Азербайджана по борьбе с распространением коронавируса: «Главное то, что руководство страны старается делать все в соответствии с законом. Например, Милли Меджлис рассматривает и обсуждает доклады по эпидемиологической ситуации. Главное, чтобы соблюдался закон, потому как во многих странах паника на политическом уровне препятствует нормальной законотворческой деятельности. Я имею ввиду, что вводятся непредусмотренные действующим законом меры. Поэтому, считаю очень важным то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже сейчас, понимая, что ситуация может развиваться по разному, вносит определенные поправки в закон о ЧП».

Согласно словам эксперта, природа данного вируса, неизвестна, поэтому никто не знает, сколько продлится эпидемия, будут ли новые волны и всплески в разных регионах мира: «Но мне кажется, что мы точно уже знаем одну вещь: неолиберальная модель глобализации закончилась. Мир возможно станет более закрытым, мы вернемся к уровню национальных государств и региональных интеграционных блоков. Но для того, чтобы строить новый мировой порядок, надо подождать – сейчас самое главное спасти людей от пандемии».

Политолог считает, что экономика Польши полностью зависима от сотрудничества и торговых связей с Германией: «Одним словом, если выдержит Германия, есть вероятность, что выдержит и Польша. У Азербайджана есть преимущество в виде природных ресурсов. Я понимаю, что сейчас рынок нефти и газа не обнадеживает, но одним из последствий мирового кризиса может в ближайшие годы стать полное возвращение к углеводородам, так как пока никто не сможет себе позволить расходы, связанные с развитием возобновляемых источников зеленой энергии. Так что, лично я считаю, что перспективы у Азербайджана на много лучше, чем у Польши. Шанс сохранить стабильность также есть у тех стран, которые контролируют свою основную экономическую базу. Государственный контроль таких компаний как SOCAR в Азербайджане может успешно препятствовать дестабилизации».

По его мнению, мир движется в направлении того, что французский философ Мишель Фуко определял, как биополитику: «Одним из основных показателей уровня развития и управленческих способностей государства станет современная и общедоступная система здравоохранения, а также уровень медицинских наук. У Азербайджана есть преимущество по сравнению с Западом. В Азербайджане еще некоторые врачи и менеджеры помнят советскую модель, которая оказалась самой эффективной в мире. Вот, почему кубинские врачи сейчас востребованы в Италии и по всему миру».

Аналитик подчеркнул, что пандемия может дать толчок к развитию искусственного интеллекта (ИИ) и может ускорить его развитие: «В связи с пандемической угрозой будут совершенствоваться системы управления и контроля основанных на принципе ИИ. Стимулировать его развитие будут как государства, так и частные корпорации. Но пока надо всем позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Так что, прежде всего желаю азербайджанскому народу здоровья и победы в борьбе с вирусом!».

Автор: Гусейн Сафаров.

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