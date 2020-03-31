Население Азербайджана должно проявить ответственность - эксперты

БАКУ/Trend/ - В настоящее время важно, чтобы граждане Азербайджана выполняли требования правительства.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Он отметил, что сегодня население Азербайджана должно проявить терпение и ответственность: «Ради своей безопасности и здоровья, близких нам людей, все мы должны придерживаться мер самоизоляции, и без особой надобности не выходить из дома. Это касается не только пожилых людей, но и молодежи».

По его словам, пандемия послужит толчком для цифровизации экономики, политического и государственного управления в Азербайджане и во всем мире: «Данный процесс шел и ранее в той или иной степени, с разными темпами в различных государствах. Сегодня речь идет об оптимизации и ускорении процесса. Это и работа на удаленной основе, при этом работа должна быть эффективной. В Азербайджане уже действует «Служба ASAN», Электронное правительство и целый ряд других электронных форм управления и взаимодействия государства с обществом. Именно эти институты будут совершенствоваться по всему миру. Скорее всего, компании и организации будут все чаще практиковать удаленный метод работы. Этот вид деятельности, будет приобретать большие масштабы, что в свою очередь приведет к нагрузке в информационно - коммуникационной сфере. Кстати говоря, в последние годы в Азербайджане много усилий было предпринято по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В данном случае сфера ИКТ будет адаптирована под условия нового времени. Банковские услуги также должны быть максимально адаптированы под эту ситуацию. Думаю, что данные процессы получат определенное развитие».

Политолог отметил, что в Азербайджане активизируется процесс усовершенствования системы Asan İmza: «Думаю, что есть необходимость в усовершенствовании этого механизма. Также необходимо совершенствование механизма взаиморасчетов, осуществление налоговых платежей, отчетов по налогам. Безусловно, с развитием в области удаленной работы появится необходимость упрощения системы налоговой отчетности. Все эти моменты требуют переосмысления и пересмотра».

Эксперт считает, что в военно - политическом плане также произойдут серьезные трансформации: «Сегодня все больше речь идет об информационных войнах и войнах с использованием роботов. В целом ряде конфликтов наблюдается определенное затишье, но это временный фактор, так как интересы конфликтующих сторон не удовлетворены. Противоречия остаются и чтобы их преодолеть, участники конфликтов все больше будут прибегать к использованию этих технологий. Мир будет стремиться минимизировать фактор человеческого участия в войнах».

По его мнению, в таких условиях медицинская безопасность больших городов приобретает особое значение и возможно, будет пересмотрена вся система здравоохранения, во всех странах.

В свою очередь директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков, считает, что вся система социально - экономических, общественных отношений в результате распространения пандемии претерпит существенные изменения в самых своих глубинных основаниях: «Эти изменения затронут всю глобальную архитектуру от каких-то принципиальных моментов до ежедневных привычек людей, особенностей их психологического состояния. Полагаю, что в результате общество станет еще более атомизированным. Помимо прочего, будет усилена роль цифровых и информационных технологий.

В дальнейшем более серьезные меры будут приниматься для предотвращения подобных ситуаций. Очевидно, что возрастут роли гражданской и военной медицины, научных исследований и т.п».

Эксперт думает, что в целом результаты пандемии будут в большей степени положительными: «Человечество выйдет обновленным, переформатированным, готовым к новым вызовам. И Россия и Азербайджан успешно пройдут эти испытания. Меры принимаемые правительствами довольно эффективны. Я уверен, что в случае нарастания опасности меры будут ужесточены и это правильно. Сейчас главное соблюдать рекомендуемые меры безопасности. Но не надо паниковать, надо смотреть в будущее, а в будущем нас ждет обновленный и улучшенный мир».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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