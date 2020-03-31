Население Азербайджана должно проявить ответственность - эксперты

Политика 31 марта 2020 17:33 (UTC+04:00)
Население Азербайджана должно проявить ответственность - эксперты

БАКУ/Trend/ - В настоящее время важно, чтобы граждане Азербайджана выполняли требования правительства.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Он отметил, что сегодня население Азербайджана должно проявить терпение и ответственность: «Ради своей безопасности и здоровья, близких нам людей, все мы должны придерживаться мер самоизоляции, и без особой надобности не выходить из дома. Это касается не только пожилых людей, но и молодежи».

По его словам, пандемия послужит толчком для цифровизации экономики, политического и государственного управления в Азербайджане и во всем мире: «Данный процесс шел и ранее в той или иной степени, с разными темпами в различных государствах. Сегодня речь идет об оптимизации и ускорении процесса. Это и работа на удаленной основе, при этом работа должна быть эффективной. В Азербайджане уже действует «Служба ASAN», Электронное правительство и целый ряд других электронных форм управления и взаимодействия государства с обществом. Именно эти институты будут совершенствоваться по всему миру. Скорее всего, компании и организации будут все чаще практиковать удаленный метод работы. Этот вид деятельности, будет приобретать большие масштабы, что в свою очередь приведет к нагрузке в информационно - коммуникационной сфере. Кстати говоря, в последние годы в Азербайджане много усилий было предпринято по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В данном случае сфера ИКТ будет адаптирована под условия нового времени. Банковские услуги также должны быть максимально адаптированы под эту ситуацию. Думаю, что данные процессы получат определенное развитие».

Политолог отметил, что в Азербайджане активизируется процесс усовершенствования системы Asan İmza: «Думаю, что есть необходимость в усовершенствовании этого механизма. Также необходимо совершенствование механизма взаиморасчетов, осуществление налоговых платежей, отчетов по налогам. Безусловно, с развитием в области удаленной работы появится необходимость упрощения системы налоговой отчетности. Все эти моменты требуют переосмысления и пересмотра».

Эксперт считает, что в военно - политическом плане также произойдут серьезные трансформации: «Сегодня все больше речь идет об информационных войнах и войнах с использованием роботов. В целом ряде конфликтов наблюдается определенное затишье, но это временный фактор, так как интересы конфликтующих сторон не удовлетворены. Противоречия остаются и чтобы их преодолеть, участники конфликтов все больше будут прибегать к использованию этих технологий. Мир будет стремиться минимизировать фактор человеческого участия в войнах».

По его мнению, в таких условиях медицинская безопасность больших городов приобретает особое значение и возможно, будет пересмотрена вся система здравоохранения, во всех странах.

В свою очередь директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков, считает, что вся система социально - экономических, общественных отношений в результате распространения пандемии претерпит существенные изменения в самых своих глубинных основаниях: «Эти изменения затронут всю глобальную архитектуру от каких-то принципиальных моментов до ежедневных привычек людей, особенностей их психологического состояния. Полагаю, что в результате общество станет еще более атомизированным. Помимо прочего, будет усилена роль цифровых и информационных технологий.

В дальнейшем более серьезные меры будут приниматься для предотвращения подобных ситуаций. Очевидно, что возрастут роли гражданской и военной медицины, научных исследований и т.п».

Эксперт думает, что в целом результаты пандемии будут в большей степени положительными: «Человечество выйдет обновленным, переформатированным, готовым к новым вызовам. И Россия и Азербайджан успешно пройдут эти испытания. Меры принимаемые правительствами довольно эффективны. Я уверен, что в случае нарастания опасности меры будут ужесточены и это правильно. Сейчас главное соблюдать рекомендуемые меры безопасности. Но не надо паниковать, надо смотреть в будущее, а в будущем нас ждет обновленный и улучшенный мир».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @C8NTINENT

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX
Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции
США продлили на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе
США продлили на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе
Loading Bars
Лента новостей
Народные артистки Фидан и Хураман Гасымовы призвали население Азербайджана соблюдать карантинный режим Социум 18:38
Имеются достоверные факты осквернения тел мусульман армянскими агрессорами - историк Общество 18:31
Актер Виктор Дашкевич скончался после заражения коронавирусом Социум 18:30
Алигисмет Лалаев: Сообща мы обязательно победим коронавирус и будем радовать зрителей своим творчеством Социум 18:09
Узбекистан активно проводит тесты на коронавирус Узбекистан 18:08
В Баку установится нестабильная погода Общество 17:54
Политолог: Заражение одного человека приводит к заражению нескольких других Политика 17:54
Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией - Оперативный штаб Общество 17:51
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за февраль 2020 года Экономика 17:40
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит лакокрасочные материалы Тендеры 17:35
Население Азербайджана должно проявить ответственность - эксперты Политика 17:33
Туркменистан ускорит темп преобразования агропромышленного комплекса Бизнес 17:30
Арзу Нагиев: Сопредседатели МГ ОБСЕ не должны ограничиваться декларативными заявлениями по Карабаху Политика 17:22
"Казахстанский газоперерабатывающий завод" продлил тендер по поставке запчастей Тендеры 17:11
Агентство пищевой безопасности продолжает мониторинг продажи продуктов питания (ФОТО) Общество 17:07
Бакинский метрополитен приостанавливает работу - Оперативный штаб Общество 17:00
Внесены изменения в закон Азербайджана "О медицинском страховании" Политика 16:55
Казахстан снял запрет на экспорт ряда нефтепродуктов Энергетика 16:53
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о продлении срока призыва на срочную действительную воинскую службу Политика 16:49
Мэр Нью-Йорка допускает, что пандемия коронавируса в мегаполисе не пойдет на спад к маю США 16:49
ЕС выделит Грузии дополнительные средства для преодоления коронавирусного кризиса Финансы 16:42
Узбекистан будет экспортировать арахис в Китай Бизнес 16:40
IKEA начала производить медицинские маски Европа 16:34
В Казахстане зафиксирован рост объемов денежных переводов Финансы 16:31
Узбекистан потратит $ 9 млн на средства защиты от коронавируса Финансы 16:29
Геноцид азербайджанцев не получил должной оценки со стороны международного сообщества Политика 16:27
Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к главам подчиненных структур Экономика 16:27
Интернет торговля в Туркменистане набирает обороты Бизнес 16:15
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, один человек скончался Политика 16:09
В Азербайджане предлагают штрафовать за допуск несовершеннолетних к спортивному тотализатору Общество 16:04
Песков не стал говорить, когда РФ и США начнут консультации по ситуации на рынке нефти Россия 16:03
Морские порты Грузии продолжают свою деятельность Транспорт 15:55
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики Микаила Джаббарова (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:54
Руководство Государственного агентства гражданской авиации откликнулось на призыв Президента Азербайджана Общество 15:54
Антикризисная программа Азербайджана в 2,5 млрд манатов - крупнейшая в регионе Экономика 15:50
Председатель Союза импортеров нефти Грузии о ценах на топливо Энергетика 15:47
Туркменистан обеспечивают высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами Туркменистан 15:45
В карантинном центре Баку созданы прекрасные условия – танцор из Москвы (ВИДЕО) Социум 15:43
Всем нужно проявить ответственную гражданскую позицию и не выходить из дома - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов Социум 15:41
В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 15:39
МВД: административные штрафы применены в отношении 333 человек (ВИДЕО) Общество 15:39
Туркменистан объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 15:32
Назакет Теймурова: Месяц пребывания дома поможет сохранить здоровье, а возможно и жизнь Общество 15:31
Ильхам Мамедов: Поймите серьезность коронавируса, оставайтесь дома ради здоровья своей семьи Политика 15:29
К каким последствиям у выздоровевших может привести новый коронавирус Другие страны 15:21
Бывший астронавт NASA советует как пережить самоизоляцию и преодолеть коронавирус Другие страны 15:18
В Британии заявили, что действия полиции во время карантина не будут абсолютно безошибочны Европа 15:13
Завтра в Баку прогнозируется дождь Общество 15:12
Обнародован график телеуроков на азербайджанском ТВ на 1 апреля Общество 15:11
Совет печати Азербайджана дал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина Общество 15:11
В Китае зафиксировали свыше 1,5 тыс. случаев бессимптомного протекания COVID-19 Другие страны 15:10
В Азербайджане растут средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Общество 15:07
Министерство здравоохранения распространило среди населения печатные материалы, связанные с коронавирусом Общество 15:03
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения Европа 15:03
В Азербайджане взносы за ОМС будут взиматься с 2021 года Экономика 14:59
ГУАМ выражает солидарность с Азербайджаном, чтя память жертв геноцида 31 марта Политика 14:55
Строительная деятельность в Грузии не прекратится Строительство 14:52
Министерство образования выступило с новой виртуальной инициативой Общество 14:51
В Азербайджане предлагается запретить продажу энергетических напитков детям Общество 14:48
В Азербайджане могут обеспечить малоимущую молодежь квартирами Общество 14:45
Незаконные " выборы" в окуппированном Карабахе нелегитимны и противоречат законам международного права Политика 14:45
ГУАМ осуждает т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:42
МВД в очередной раз предупредило население Общество 14:41
Тендер на закупку оборудования, средств связи и строительных материалов в Туркменистане Тендеры 14:38
В Грузинской экономике наблюдается рост в феврале 2020 Бизнес 14:35
Азербайджан реагирует на угрозы адекватно и взвешенно - эксперт Политика 14:31
В рамках программы поддержки будет оказана помощь 304 тысячам наемных работников Экономика 14:23
Бакинская Высшая Школа Нефти получила лицензию на глобальную программу дистанционного обучения Общество 14:18
В Испании за сутки почти 850 человек умерли из-за коронавируса Европа 14:17
Азербайджан будет использовать дроны при дезинфекции Общество 14:15
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев Политика 14:12
Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе Политика 14:08
МИД: Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях – результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации Политика 14:07
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 532 Армения 14:03
ЕС не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 13:44
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за февраль 2020 года Экономика 13:41
Производство нефти в Азербайджане будет продолжено в соответствии с планом на 2020 год Энергетика 13:41
В феврале вырос товарооборот Турции с Азербайджаном Турция 13:38
В Азербайджане социальными услугами охвачены 11700 человек (ФОТО) Общество 13:34
ИВ Баку подготовила социальный фильм с призывом оставаться дома Общество 13:23
Главный инфекционист Азербайджана: Несоблюдение карантинных мер ведет к той же ситуации, что и в развитых странах Общество 13:18
Рамиль Гасан: Ситуация с коронавирусом может усугубиться, если граждане не станут соблюдать правила Политика 13:13
Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX Европа 13:00
Фирдовси Умудов: Несоблюдение рекомендаций и решений по карантину может привести к большим потерям (ВИДЕО) Общество 13:00
В Губе усилен контроль за соблюдением требований карантина (ФОТО) Общество 12:58
Садагат Велиева: Выход из дома может привести к заражению и смерти Общество 12:52
Правительство Вьетнама ввело режим самоизоляции граждан Другие страны 12:49
Турецкий дипломат: Турция осуждает армянских убийц за геноцид азербайджанцев в марте 1918 года Политика 12:40
Народный артист: Те, кто нарушает особый режим изоляции, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных Общество 12:31
Названа характеристика нового коронавируса, модулирующая его пандемический потенциал Другие страны 12:23
Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью Политика 12:14
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику Европа 11:46
Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля – Минобороны Азербайджана Политика 11:42
Антикризисная программа Азербайджана составляет 2,5 млрд манатов Общество 11:41
Внешнеторговый оборот Турции в феврале превысил $30 млрд Турция 11:35
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 11:34
Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Хачмазе Политика 11:34
Туркменистан объявляет тендер на закупку лабораторный реактивов Тендеры 11:31
Оставайтесь дома! Мы должны преодолеть, пережить это страшное время – народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов Социум 11:30
Эльман Мамедов: Все должны понять насколько опасен этот вирус Политика 11:27
Все новости