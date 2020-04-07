Хикмет Бабаоглу: Решение главы государства о помиловании в критический момент является примером большого гуманизма

БАКУ /Trend/ - Помилование по распоряжению Президента Ильхама Алиева 176 осужденных является примером большого гуманизма и подарило радость и надежду многочисленным азербайджанским семьям в эти непростые дни.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что помилование осужденных является продолжением гуманистических традиций в государственной политике страны, созданных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"В результате принятых до сих пор актов амнистии было помиловано более 40 тысяч граждан. Гуманистические ценности, находящиеся в основе вышеупомянутого распоряжения о помиловании, являются высокими духовными ценностями, которые формировались веками у нашего народа, и которые и сегодня стоят в основе национального единства и солидарности в нашем обществе. В настоящее время, как и во всем мире, в нашей стране идет борьба с угрозой распространения коронавируса, и принятие главой государства решения о помиловании в такой критический момент является проявлением особой заботы и внимания и к освобожденным гражданам", - сказал депутат.

Бабаоглу добавил, что помилованные осужденные и их близкие должны оценить этот гуманистический шаг в том числе с точки зрения общественных интересов, как важное событие, которое внесет вклад в общенациональную солидарность.

(Автор: Эльчин Мехдиев)