Бахтияр Алиев: Помилование главой государства ряда лиц старше 65 лет - большой гуманный шаг

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев придерживается таких ценностей как гражданская солидарность, гуманизм, внимание и забота о человеке. Распоряжение о помиловании, которое коснулось ряда заключенных старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVİD-19), является большим гуманным шагом, сказал во вторник Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Депутат отметил, что распоряжение стало большой радостью для семей в эти тяжелые дни, которые мы переживаем из-за коронавируса.

Распоряжение коснулось многих людей, и является важным шагом в жизни страны. Депутат подчеркнул, что этот шаг главы государства - проявление внимание и заботы о каждом гражданине Азербайджана, независимо от его статуса:

«Президент Азербайджана всегда придавал большое значение человеческому фактору, оказанию внимания и заботы гражданам. Подписание этого распоряжения в период, когда во всем мире распространяется коронавирус, имеет особое значение. В то же время это распоряжение – оценка, данная верховенству права, регулированию правового поведения людей».

Напомним, что 6 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».

Рассмотрев направленные главе государства обращения ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма,176 осужденных освобождены от неотбытой части срока наказания.

В целом, за весь период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании и 11 актов амнистии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)