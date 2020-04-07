Армении не избежать трагедии в условиях пандемии – азербайджанский депутат
БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса вызвала серьезные волнения в глобальной экономике. Уже ясно, что рецессия, возникшая из-за COVID-19, будет глубже, нежели созданная финансовым кризисом 2008-2009 гг. По прогнозам 2020 году реальный глобальный ВВП снизится на 2,8%против 1,7% в 2009 году. Слабые, неустойчивые страны с ограниченными ресурсами сильнее ощутят на себе тяжесть этого кризиса. И таким странам, как Армения, трагедии не избежать.
Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев.
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