Азай Гулиев: Распоряжение о помиловании Президента Ильхама Алиева является проявлением заботы о гражданах

БАКУ /Trend/ - Помилование 176 заключенных старше 65 лет в связи с коронавирусом по распоряжению Президента Ильхама Алиева является не только актом гуманизма, но и блестящим примером уважения и внимания к пожилым, заботой о здоровье граждан.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азай Гулиев.

Он сообщил, что в эти трудные дни пандемии коронавируса, распоряжение о помиловании обрадовало большое количество семей.

"Глава государства постоянно проявляет заботу и внимание к гражданам, в самые трудные моменты находится рядом с ними. Распоряжения о помиловании стали в Азербайджане доброй традицией, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Распоряжения о помиловании регулярно подписываются с 1996 года. Данная политика великого лидера Гейдара Алиева успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Гулиев.

Депутат также сообщил, что с целью сбора оперативной информации о возможных проблемах лиц старше 65 лет в связи с карантином, а также для решения этих проблемы с 25 марта на сайте azayguliyev.az создана "услуга электронного обращения".

"Помимо этого, учитывая, что большинство представителей пожилого поколения плохо разбираются в интернете, мною была создана координационная группа в составе активных избирателей. Считаю, что такая скоординированная деятельно окажет крайне позитивное влияние на ситуацию в связи с коронавирусом на территории 8-го Бинагадинского первого избирательного округа, в том числе на соблюдение требований усиленного режима карантина и получение достоверной и оперативной информации о вопросах, которые тревожат жителей в текущем положении. С сегодняшнего дня, по моей инициативе начата раздача помощи в виде продуктов питания одиноким лица старше 65 лет, малообеспеченным и нуждающимся в особой заботе семьям, а также другим 2000 людям - медицинские принадлежности для защиты от коронавируса. Призываю уважаемых избирателей соблюдать правила и требования особого режима карантина, оставаться дома и проя общенациональную солидарность", - добавил Азай Гулиев.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 человек.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)