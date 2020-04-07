Армении не избежать трагедии в условиях пандемии – азербайджанский депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса вызвала серьезные волнения в глобальной экономике. Уже ясно, что рецессия, возникшая из-за COVID-19, будет глубже, нежели созданная финансовым кризисом 2008-2009 гг. По прогнозам 2020 году реальный глобальный ВВП снизится на 2,8%против 1,7% в 2009 году. Слабые, неустойчивые страны с ограниченными ресурсами сильнее ощутят на себе тяжесть этого кризиса. И таким странам, как Армения, трагедии не избежать.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эмин Гаджиев.

Депутат отметил, что зависимость от заграницы, ограниченные внутренние ресурсы и низкий уровень производства парализуют Армению в нынешней ситуации: «Потому что в этих условиях мировая экономика претерпевает серьезные волнения, которые пагубно отразятся на Армении. В связи с пандемией с 25 по 30 апреля в России объявлены нерабочие дни. В России, как и в других странах, введены серьезные ограничения в трудовую деятельность, и в этом году объем денежных переводов в Армению в сравнении с 2019 годом сократится. Сотни тысяч армян находятся в России как трудовые мигранты. В 2019 году их число увеличилось почти втрое, сегодня они остались без работы и не могут отправлять деньги домой. Это означает паралич Армении, серьезные социальные проблемы для населения. В прошлом году только по официальным данным объем трансфертов из российских банков в Армению составил 2 млрд долларов».

Депутат напомнил, что в 2015 году этот показатель был чуть больше 1 млрд: «Госбюджет Армении немного превышает 6 млрд. Эта цифра сам по себе показывает, насколько Армения зависима от России и работающих там мигрантов. Армянские власти опоздали с мерами по предотвращению инфекции. В результате в стране стремительно распространяется эпидемия. К тому же в условиях, когда экономика в цейтноте, возможности вмешательства и рычаги осуществления антикризисных мер властью ограничены. Потому что ресурсы страны не позволяют реализовать какие-либо программы компенсации. Поэтому социальные проблемы достигнут пика, превратившись в политические катаклизмы».

Гаджиев добавил, что незаконные «выборы», проведенные в Нагорном Карабахе, также говорят о том, что армянские власти не думают о народе: «В ряде стран мира тоже планировались выборы, в том числе, в России должен был быть проведен референдум, но из-за пандемии они были отложены. Проведение армянским руководством т.н. «выборов», направленных на усиление сепаратизма, означает опасность для народа, и то, что оно думает только о своих интересах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )