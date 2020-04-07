Муса Гулиев: В нашей стране есть лаборатории, которые имеют широкие возможности для тестирования на коронавирус

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане борьба с коронавирусом проводится комплексно с учетом всех параметров.

Об этом Trend сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Гулиев подчеркнул, что профилактические меры, установленные Президентом Ильхамом Алиевым, направлены на предотвращение распространения эпидемии в нашей стране и показывают свои положительные результаты.

«Мировой опыт показывает, что эффективность борьбы с этим высококонтагиозным вирусом зависит от своевременного и всестороннего осуществления профилактических мер. В связи с этим важно правильно диагностировать и выявлять зараженных людей. Существующая медицинская инфраструктура Азербайджана позволяет эффективно бороться с коронавирусом. Для этого в нашей стране имеются лаборатории с широкими возможностями. Для диагностики вируса в медицинских учреждениях созданы современные лабораторные системы производства ведущих мировых компаний, они также оснащены тестами, выпущенными европейскими странами.

Как вам известно, по состоянию на седьмое апреля в Азербайджане проведено 53 300 обследований в связи с COVID-19. Количество обследований на каждый миллион населения составляет 5262 человека. Эта цифра показывает, что по количеству обследований Азербайджан находится на первом месте в СНГ и Южном Кавказе и опережает многие европейские страны",- отметил он

Председатель комитета подчеркнул, что в стране продолжаются мероприятия, связанные с обследованием населения на коронавирус.

"Создаются новые лаборатории, медицинские учреждения оснащены необходимыми принадлежностями и препаратами. Вся проделанная работа еще раз подтверждает, что азербайджанское государство осуществляет важные меры по предотвращению случаев заражения коронавирусной инфекцией и защите здоровья людей",-сказал он.