ОПЕК может сделать выгодное предложение Азербайджану - казахстанский эксперт

БАКУ/Trend/ - ОПЕК сделает предложение для Азербайджана и Казахстана, сказал Trend казахстанский политолог Ислам Кураев.

По его словам, Азербайджан и Казахстан являются крупными поставщиками нефтепродуктов на мировой рынок: «Исходя из этого, можно предположить, что тема затронет нас не меньше остальных. Основываясь на этой позиции, можно сказать, что у ОПЕК будут предложения и для Казахстана, и для Азербайджана. И наши страны скорее всего пойдут на сделку. Если страны хотят достойной цены на нефть и получать с этого прибыть, то надо уметь договариваться».

Эксперт отметил, что до того как Россия отказалась от сделки все было предельно спокойно на нефтяном рынке: «Однако, после того, как РФ отказалась от сделки и решила увеличить добычу нефти все перевернулось. Это не понравилось Саудовской Аравии, которая в результате обрушила цены на нефть. Теперь же все будет зависеть от того, насколько сильно это рассердило арабов, ведь в Москве поменяли своё мнение, после того как российская нефть Urals упала до своей минимальной отметки и колеблется в районе 10 долларов за баррель. На мой взгляд, стороны договорятся, и Россия будет вынуждена согласиться на любые условия, продиктованные ОПЕК».

Он считает, что однозначно снижения уровня добычи нефти не только в рамках мировых лидеров по добыче нефти, но и всех тех, кто заинтересован в стабилизации цен на нефть, мы не увидим: «Возможно, увеличив добычу, многие и получали бы аналогичную прибыль, что и при 30 долларах за баррель, но добычу увеличили в двое, а это уже означает работать в убыток себе».

Эксперт считает, что сейчас сложно сказать, что может спасти рынок нефти в нынешних условиях: «По оценке ситуации западными коллегами мировой кризис пробивает своё историческое дно, и я с ними согласен. Думаю, что именно с этой точки зрения страны ОПЕК+ подойдут к этому вопросу, так как тема остро затрагивает каждую из стран».

По мнению эксперта, сценарий, предложенный президентом США Дональдом Трампом, о снижении добычи нефти до 15 миллионов баррелей в сутки, не исключение: «Это встряхнет рынок, что обусловит в последующем положительную тенденцию. Однако, на сегодняшний момент все остается на уровне доводов и аналитики. Какие же цифры будут на самом деле, мы узнаем только после самой встречи. Стоит ещё обратить внимание на тот фактор, что каждая страна видит по-своему решение данного вопроса, все защищают свои национальные интересы. Что касается достижения подобной договоренности, я бы в данном случае сказал, что тут уже спрашивать не будут, хочешь ты или нет, тебе придётся принять условия, если хочешь благополучия для своей страны. Соответственно мы увидим продвижения в переговорах. Возможно ожидания будут не оправданы в полной мере, но частично все же достигнут нужной точки».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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