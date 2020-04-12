Джаваншир Фейзиев: Азербайджан с первых дней стал тесно сотрудничать в борьбе с пандемией со Всемирной организацией здравоохранения

Баку/Trend/ - Самый важный вопрос, стоящий на повестке дня всех стран, заключается в предотвращении заражения граждан коронавирусной инфекцией. Азербайджан предпринял все необходимые шаги в этом направлении. Наше государство с первых дней стало тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джаваншир Фейзиев.

Депутат отметил, что с момента объявления о распространении вируса, правительство Азербайджана предприняло необходимые шаги по борьбе с вирусом, в соответствии с рекомендациями ВОЗ:

«Предпринятые Азербайджаном меры по борьбе с коронавирусом являются образцовыми и дают основание говорить о том, что наше правительство опережает многие страны в этой борьбе в глобальном масштабе».

Депутат отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане проведено более 60 тысяч тестов на выявление коронавируса, что правительство своевременно определяет приоритеты соответствующих структур и в оперативном порядке закупает необходимое количество тестов:

«Со дня начала распространения эпидемии интенсивно применялось тестирование и своевременное выявление инфицированных является результатом применения необходимых мер. Поэтому уровень распространения вируса в нашей стране, в отличии от ряда европейских стран, не вышел из-под контроля. Выявленные пациенты были направлены на лечение в специально выделенные для этого медицинские учреждения. В настоящее время более 20 больниц столицы и различных регионов страны полностью готовы к приему пациентов и их лечению. В то же время принято решение об установке еще 10 модульных больниц. Применение таких превентивных мер позволит быстро локализовать и ограничить масштаб распространения вируса».

Джаваншир Фейзиев подчеркнул, что особый карантинный режим, введенный Оперативным штабом при Кабинете министров, соответствует нынешней реальности и мировой опыт показывает, что карантинные мероприятия во время эпидемий и глобальных пандемий являются наиболее эффективными мерами по предотвращению распространения инфекции:

«Карантинные меры снижают риски распространения вируса. Эти меры обусловливают и делают возможным проведение соответствующих обследований и других лечебных мероприятий, которые применяются во всем мире. Все граждане желают скорейшего преодоления эпидемии. А значит они должны строго соблюдать объявленные карантинные меры. В нынешней ситуации шаги государств и общества, в условиях взаимного понимания и поддержки, помогут ускорить решение проблемы. В противном случае распространение вируса может выйти из-под контроля и привести к многочисленным жертвам. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность выполнять возложенные на него обязанности, внося свой вклад в борьбу с эпидемией».