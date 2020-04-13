Посольство прокомментировало видеозапись о перевозке топлива и продовольствия из Ирана в Карабах

БАКУ/Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане прокомментировало видеозапись, на которой грузовые автомобили, якобы принадлежащие Ирану, перевозят топливо и продовольствие из Ирана в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство, в информации говорится: «Опровергая информацию в связи с видео, распространенным в азербайджанской прессе, на котором, якобы, грузовые автомобили, принадлежащие Ирану, перевозят топливо и продовольствие из Ирана в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах, сообщаем, что на этапе всестороннего развития связей между Тегераном и Баку, враги и не желающие развития двусторонних отношений силы, распространяя ложную информацию такого рода с целью создания помех данному процессу, пытаются бросить тень на хорошие добрососедские отношения между двумя странами.

Доводим до сведения уважаемого азербайджанского народа, что Иран не имеет ни сухопутного, ни воздушного сообщения с оккупированными территориями Азербайджана. Армяне и в предыдущие годы пытались испортить имеющиеся между двумя странами связи с помощью видео или фотоматериалов. Как и видно, в вышеуказанном сфальсифицированном видео не известно ни место, ни время, новость полностью ложная. Наши ожидания от азербайджанских СМИ заключается в том, чтобы до публикации какой-либо новости они уточняли ее достоверность, и воздерживались от распространения информации без ссылки на надежный источник».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)