Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана вынес решение в связи с оплатой обучения студентов, относящихся к уязвимым группам населения.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства» Кабинет министров постановляет:

1. Расходы на обучение за учебные семестры 2020 года студентов учебных заведений Азербайджана, обучающихся на платной основе в период нормативного обучения (за исключением повторного высшего и среднеспециального образования) и относящихся к нижеперечисленным социально уязвимым группам населения будут оплачены за счет средств госбюджета:

1.1. получающие адресную социальную помощь;

1.2. оба родителя которых (при наличии одного родителя – это лицо) или законные представители которых относятся к одной из нижеприведенных категорий:

1.2.1. лица с инвалидностью I и II группы;

1.2.2. взятые на учет как безработные;

1.2.3. получающие трудовую пенсию по возрасту;

1.2.4. получающие социальное пособие по возрасту.

Расходы на обучение, которые предусматривается оплатить за счет госбюджета за указанные учебные семестры (полугодия), устанавливаются в размере 50 процентов расходов на обучение в зарубежных вузах по отдельным специальностям на каждого обучающегося, утвержденных решением Кабинета Министров №120 от 25 июня 2010 года, а в средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях – в размере 50 процентов годовой платы за обучение.