Артиллерийские подразделения Азербайджана проводят тренировки с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана Плану боевой подготовки на 2020-й год, на общевойсковых полигонах ракетно-артиллерийские подразделения проводят тренировки с боевой стрельбой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Целью проводимых тренировок является усовершенствование навыков управления артиллерийскими подразделениями и повышение уровня их боевой подготовки, планирование действий в ходе ведения боевых операций, организация взаимодействия с другими видами войск.
Различные подразделения ракетных и артиллерийских войск выполняют боевую стрельбу.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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