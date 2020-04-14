Президент Ильхам Алиев наградил Ису Исаева орденом "Эмек"

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Исы Гусейн оглу Исаева орденом "Эмек" второй степени за продолжительную плодотворную деятельность в развитии отрасли здравоохранения в Азербайджане.