Севиндж Фаталиева: Совет Европы занят клеветой в адрес Азербайджана, не комментируя при этом т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

Политика 15 апреля 2020 18:00 (UTC+04:00)
Севиндж Фаталиева: Совет Европы занят клеветой в адрес Азербайджана, не комментируя при этом т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Совет Европы никак не прокомментировал так называемые «выборы», проведенные в оккупированном Арменией регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Парламентская ассамблея Совета Европы на протяжении 20 лет делает все возможное, чтобы очернить, оклеветать Азербайджан, подорвать его авторитет.

Об этом в среду сказала Trend зампред парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.

Она отметила, что в конце марта Армения и сепаратистский режим провели так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе: «Абсолютное большинство мировых стран и международных организаций не признали эти т.н. «выборы». Но Совет Европы не прокомментировал это шоу т.н. «выборов». Как отметил Президент Ильхам Алиев, эта организация делает все возможное, чтобы оклеветать Азербайджан. Естественно, это показатель того, каким интересам организации служит этот факт. В действительности эта организация переживает серьезный кризис и нуждается в серьезных реформах».

Депутат сказала, что в первом квартале в сфере международных связей и внешней политики Азербайджана достигнуты положительные результаты.

Она также добавила, что участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме и на Мюнхенской конференции по безопасности имеет большое значение: «Потому что на обоих международных мероприятиях глава государства провел важные встречи. В сфере дальнейшего расширения международных связей Азербайджана были предприняты важные шаги. В частности, крайне важными были дебаты в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, которые были организованы на Мюнхенской конференции по безопасности. Они развенчали армянскую пропаганду в пух и прах и положили конец лживой информации. Президент Ильхам Алиев со всех международных трибун всегда озвучивает принципиальную позицию Азербайджана по этому вопросу, подчеркивая, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана».

Зампред парламентского комитета отметила также, что деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств и сплоченность ее стран-членов может служить примером для всего мира: «Тюркский совет стал первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19, и на этой встрече опыт Азербайджана по борьбе с коронавирусом был приведен в пример мировым странам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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