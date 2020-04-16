Шахин Сеидзаде: На фоне пандемии в приоритете государства - здоровье граждан Азербайджана

Политика 16 апреля 2020 10:35 (UTC+04:00)
Шахин Сеидзаде: На фоне пандемии в приоритете государства - здоровье граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Распространение пандемии коронавируса оказало негативное воздействие на мировую экономику, и как результат этого многие государства столкнулись со значительными материальными потерями и снижением экономических показателей. В такой ситуации Азербайджан предпринял целый ряд важных шагов и превентивных мер, направленных в поддержку национальной экономики, а также на обеспечение социально-экономического благосостояния населения и защиту здоровья граждан.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Шахин Сеидзаде, отметив, что в связи со сложившейся ситуацией на фоне распространения пандемии коронавируса в мире, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд важных распоряжений.

«14 апреля под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года. В отличие от традиционных квартальных и годовых совещаний Президента, данное совещание проходило на фоне глобального вызова. Меры, принятые против распространения пандемии коронавируса, были четко и детально изложены Президентом Азербайджана. Благодаря тому, что Президент взял ситуацию под личный контроль, государственные структуры были максимально мобилизованы по своим профильным направлениям и функционалу. Очень важно, что принятые решения поcледовательны, обоснованы, адекватны, своевременны и самое главное с точки зрения коммуникации, они четко разъясняются на понятном для всех языке.

При этом главным приоритетом государства является здоровье граждан Азербайджана. Президент призывает каждого беречь себя и окружающих.То есть все очень просто - следуешь правилам, поможешь и себе, и окружающим, и врачам, и государству, нарушишь правила – будешь наказан. Все ради жизни и здоровья людей. Из выступления Президента следует, что дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом будут приниматься в зависимости от ситуации. Это значит, что нет никаких планов искусственного ужесточения правил по соблюдению карантина, при этом также нет уверенности, что все может завершиться в ближайшее время. То есть решения будут приниматься в зависимости от поступающей информации и статистических показателей. Как будут разворачиваться события, покажет время. Посыл главы государства, о том, что можно предпринять шаги по смягчению последствий, если убедиться, что пандемия коронавируса больше не является угрозой, говорит о том, что правительство заинтересовано в смягчении, однако для этого должны быть соответствующие основания. То что в настоящее время цифры последних дней в Азербайджане обнадеживают - лишнее доказательство того, что ситуация взята под контроль и приняты правильные решения", - продолжил депутат.

Он отметил, что первый этап действий, направленных на обеспечение государственной безопасности, защиты национального генофонда, охраны здоровья и жизни людей, осуществляется успешно.

"Дан старт второму этапу, анализу краткосрочных убытков, минимизации долгосрочных потерь и дальнейшей защиты определенных групп лиц. Впереди нас ждут новые вызовы, а пока можно уверенно говорить, что Азербайджан по главе с Президентом достойно справляется с угрозами, с которыми наша страна столкнулась в первом квартале 2020 года», - резюмировал депутат.

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